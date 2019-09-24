Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что до того, как президентом Египта стал Абдель Фаттах ас-Сиси в стране был хаос. Об этом 24 сентября сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время пресс-конференции в рамках саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

«Было очень мало порядка, был хаос», — отметил глава Белого дома, добавив, что по его мнению, президент Ас-Сиси является великим лидером.

Трамп также добавил, что его не беспокоят акции протеста, которые вспыхнули в Египте в пятницу 20 сентября, которые были направлены против правительства страны и лично президента.

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