Киев, , 12:37 — REGNUM Рассмотрение по существу иска бизнесмена Игоря Коломойского, требующего признать недействительным решение о национализации «Приватбанка», началось в Хозяйственном суде Киева 24 сентября. О заседании сообщает украинское издание «Бизнес».

Заседание началось в 10:30 по местному времени (совпадает с московским). В суд обратились бывшие акционеры банка — Коломойский и Triantal Investments Ltd. Они требуют признать недействительным договор о покупке банка украинским минфином у лиц, являвшихся его акционерами.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года.

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