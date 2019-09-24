Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Он отметил, что на площадке планируется создать культурный центр, вне зависимости от результатов опроса, и если горожане выскажутся за строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины на данной территории, то их мнение будет учтено.

Отметим, что в случае если явка избирателей составит менее 1%, то опрос будет считаться несостоявшимся.

Напомним, что сам опрос пройдёт 13 октября. Положение о проведении опроса утвердила городская дума Екатеринбурга. В опросном листе горожанам предложат выбрать из двух вариантов: площадка на месте приборостроительного завода и территория за Макаровским мостом.

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