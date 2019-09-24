Киев, 24 сентября 2019, 12:22 — REGNUM «Судьба предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс стать примером для постсоветских стран. При этом теперь от него зависит судьба президентских выборов в США». Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.
Он рассчитывает, что переговоры Зеленского с Трампом пройдут успешно.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. 23 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прилетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как информирует Офис президента, глава украинского государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.