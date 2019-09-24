Киев, , 12:22 — REGNUM «Судьба предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс стать примером для постсоветских стран. При этом теперь от него зависит судьба президентских выборов в США». Об этом 23 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.

«Мало того что она предоставляет ему шанс стать примером для других постсоветских стран, в том числе и России. Так, извините, ещё от Владимира Зеленского зависит результат выборов в США. Скажите мне, в какой части «Слуги народа» есть такой сценарий? Если бы был художественный совет, то сказали бы: «Ребята, вас всех в дурдом, этого быть не может!» — отметил Пальчевский.

Он рассчитывает, что переговоры Зеленского с Трампом пройдут успешно.

«Как они пропетляют и не поссорятся ни с теми, ни с другими?! У нас бумеранг, который может вернуться либо к нам, либо к демократам, либо к республиканцам. А может быть так, приезжает Владимир Александрович Зеленский и говорит: «А я вообще все вопросы порешал». Такое тоже может быть, если они удачно проведут переговоры», — сказал Пальчевский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. 23 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прилетела в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как информирует Офис президента, глава украинского государства выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.