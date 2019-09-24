Москва, , 12:21 — REGNUM Очередные провокационные заявления американских военных в адрес России прямо связаны с политическим циклом в США. Об этом заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я бы связал это ещё с важным периодом, проходящим в США. В США началась предвыборная кампания. Связь прямая. С одной стороны, Трамп заявляет, что с Россией надо дружить, а с другой — тот же Трамп заявляет, что страны НАТО хотят увеличить свои взносы в эту организацию и нечего жить за счёт Соединённых Штатов Америки», — заявил Романович.

На это накладывается и очередное принятие бюджета США — раздувание военной истерии стало типично в такие периоды, считает Романович.«Трамп заявляет, что НАТО должно заниматься и Украиной. И при всём при этом — принятие бюджета Соединённых Штатов», — добавил он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который блок НАТО использует в случае, если это «потребуется».

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.