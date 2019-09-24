Министерству иностранных дел России пора перестать «возмущаться» постоянным нарушениям со стороны США и поставить вопрос ребром, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 сентября, комментируя сообщения о неполучении виз несколькими участниками российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нью-Йорк, США, , 12:17 — REGNUM Как сообщалось ранее, визы не получили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв и еще несколько депутатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение США «возмутительным примером неуважения членов ООН» и примером «невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».

«Мне уже приходилось говорить об этом: американцы просто хулиганят с визовыми делами по линии ООН, нарушая все возможные нормы и приличия. Это хулиганство, однако, не прекратится до тех пор, пока вопрос не будет поставлен ребром. А «возмущаться» в этой ситуации, как делает наш МИД, — это пустое занятие.

Я бы на месте Сергея Лаврова просто не полетел бы на сессию.

Выступление министра может зачитать наш представитель при ООН, запланированные встречи могут быть проведены в других форматах и в других местах. Ничего экстраординарного в этой части не произойдет.

А вот в части, касающейся российско-американских отношений, произойдёт. И уже давно пора, чтобы произошло! Нужен, условно говоря, новый «разворот над Атлантикой». Либо вся наша делегация едет в Нью-Йорк, либо не едет никто», — отметил Михаил Демурин.