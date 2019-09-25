Японская позиция по «курильскому вопросу» остается неизменной, заявил приступивший к исполнению обязанностей министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. В чем заключается упомянутая им «базовая позиция», с которой он намерен уже на следующей неделе беседовать со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 01:00 — REGNUM Словами о неизменности «базовой позиции» Мотэги подвел черту под тонкими намеками премьер-министра Синдзо Абэ по поводу якобы вероятного согласия Токио на только Малую Курильскую гряду, а не на все южные острова. Генсек кабинета министров Суга Ёсихидэ последнее время неустанно повторял, что согласие Москвы на передачу Токио всех южнокурильских островов — обязательное предварительное условие заключения мирного договора, в этом и есть «базовая позиция». И предложение российского президента заключить договор без предварительных условий неприемлемо. Японцы сперва хотят острова — а затем договор.

Поэтому не приходится говорить о готовности Абэ признать два острова, Итуруп и Кунашир, российскими, а Шикотан и островную группу Хабомаи (Плоские) «вернуть». Малая Курильская гряда, при всей ее ценности, это только 7% от «северных территорий», которые Япония пытается выторговать у России, и войти в историю не победителем, получившим всё, а скромным попрошайкой, Абэ и сам не рискнет. Равно как и его однопартийцы, как и оппозиция.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Русские Курилы и Япония: министр новый, претензии старые».