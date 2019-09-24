Москва, , 12:04 — REGNUM Провокационные заявления генералов США о готовности американских сил и войск НАТО уничтожить оборону России преследуют пропагандистскую цель. Об этом заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Эти заявления я расцениваю как попытку лишний раз сдерживания России, попытки лишний раз продемонстрировать, что Россия не сможет противостоять тем устремлениям, которые имеются в НАТО», — заявил Романович.

Калининград — географический форпост России в Европе, это безусловно, важнейший стратегический рубеж, отметил он.

«Если бы наш генерал подобную вещь сказал, его бы уволили просто-напросто без выходного пособия и без пенсии», — добавил он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть готовый план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области.

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.