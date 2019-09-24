Сеул, , 12:07 — REGNUM В Сеуле пройдет второй корейско-казахский форум по ядерному разоружению. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей некоммерческой организации Korea Foundation.

По их словам, форум пройдет в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Seoul 26 сентября.

Известно, что в состав казахской делегации войдут заместитель Исполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан Игорь Рогов, дипломат Кайрат Абусеитов, директор Департамента международной безопасности МИД Казахстана Дастан Елеукенов, посол Казахстана в Южной Корее Бакыт Душанбаев.

В состав южнокорейской делегации войдут одиннадцать человек, включая представителей министерства иностранных дел, Корейского института национальной безопасности (KINU), Корейского института по вопросам национального воссоединения, Института научно-технической политики (STEPI), Института по ядерному нераспространению и контролю (KINAC), Корейского института защитного анализа (KIDA).

По данным фонда, стороны обсудят пути сотрудничества и опыт Казахстана — страны добровольно отказавшейся от ядерного оружия.

Напомним, что первый корейско-казахский форум состоялся в Казахстане в апреле текущего года.