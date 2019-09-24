Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Борьбу за звание лучшего волонтёра во всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2019» продолжают 22 жителя Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Проекты участников из Свердловской области были отобраны из 5044 заявок и вышли в полуфинал конкурса в рамках заочного этапа. Финалисты конкурса волонтёров будут определены 13 октября.

Отметим, что всего свои проекты на конкурс представил 451 свердловчанин.

Напомним, что мероприятие «Доброволец России» проходит в девятый раз. Финальная часть конкурса пройдёт по традиции в столице России в конце года.