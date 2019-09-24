Ткибули, , 11:55 — REGNUM Около 30 шахтеров в городе Ткибули на северо-западе Грузии спустились в шахту и объявили забастовку. Об этом говорится в сообщении Объединения профсоюзов Грузии.

Отмечается, что работники компании «Сакнахшири» потребовали выплаты долга по заработной плате. Шахтеры также требуют предоставить им информацию о перспективах возобновления работы шахт.

В Объединении профсоюзов сообщили, что социальное положение работников ухудшается из-за отсутствия средств на обслуживание кредитов и оплаты долгов за коммунальные услуги.

Напомним, в июле 2018 года по приказу премьер-министра Грузии 25 шахт в Ткибули были закрыты после нескольких смертельных случаев на производстве. С апреля по июль 2018 года по разным причинам погибли 12 шахтеров.

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