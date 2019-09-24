Симферополь, , 11:53 — REGNUM Депутаты Государственного совета Крыма избрали председателей 16 парламентских комитетов, большинство из которых возглавили члены фракции «Единая Россия». Решение принято 24 сентября на заседании Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В частности, 14 из 16 комитетов возглавили представители партии власти.

Вопросами имущественных и земельных отношений вновь будет заниматься родственница главы республики Крым Евгения Добрыня. Комитет бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политикой возглавила супруга вице-премьера РК Ольга Виноградова. Главой комитета по жилищной политике и ЖКХ стал Алексей Гусев. Комитет по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства возглавила Оксана Доброрез. Председателем комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи избрали Ивана Манучарова. Александр Шувалов принял комитет по образованию, науке, молодёжной политике по патриотическому воспитанию. Анна Рубель возглавила комитет по вопросам здравоохранения. Юрий Мигаль получил комитет по аграрной политике и развитию сельских территорий; Алексей Черняк — комитет по туризму, курортам и спорту; Сергей Трофимов — комитет по законодательству, Георгий Шаповалов — по экологии и природным ресурсам.

Председателем комитета по строительству, транспорту и ТЭК стал Леонид Бабашов. Юрий Гемпель возглавил комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии, Георгий Шаповалов — комитет по экологии и природным ресурсам.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Богатыренко возглавил комитет по социальной политике и делам ветеранов. Вопросами культуры и охраны культнаследия займётся представитель ЛДПР Николай Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером парламента Крыма переизбрали депутата Госсовета РК Ефима Фикса. Должности заместителей председателя Госсовета РК получили Эдип Гафаров, Владимир Бобков и Алла Пономаренко. Вторым представителем Крыма в Совфеде РФ от исполнительной власти Крыма осталась прежний сенатор Ольга Ковитиди.

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