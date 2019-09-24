Москва, , 11:54 — REGNUM Власти США не выдали визы некоторым российским участникам Генассамблеи ООН, из-за чего те не смогли вылететь в Нью-Йорк. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, передает 24 сентября Пятый канал.

Косачёв назвал инцидент «возмутительной акцией, не имеющей оправданий», а также нарушением со стороны США международных обязательств. Без визы остались десять членов российской делегации, включая самого Косачёва.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как «очередной акт пренебрежения» американской стороной правами других стран. Этот вопрос, подчеркнула она, будет поднят на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что предстоящие в 2020 году выборы никак не обойдутся без попыток «российского вмешательства».

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