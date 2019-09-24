Киев, , 11:57 — REGNUM Украина ведёт переговоры с Россией по поводу трёх военных катеров, задержанных в Чёрном море в ноябре 2018 года, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 24 сентября в интервью BBC Украина.

На вопрос о ведении подобных переговоров он ответил:

«Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом».

Министр также отметил, что Украина не рассчитывает забрать свою технику, оставшуюся на территории Крыма, поскольку она «в плачевном состоянии».

Загороднюк также отметил, что правительство Украины выступает категорически против закупок запчастей для техники в России.

Напомним, в начале 2018 года президент России Владимир Путин предложил Украине забрать свою военную технику, брошенную в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна сначала отремонтировать брошенную технику ВСУ, а затем вернуть её Украине.

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Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как на Украине произошёл государственный переворот, уничтоживший законную власть в стране. На полуострове был проведён рефрендум, более 95% участников которого поддержали идею воссоединения с Россией. При этом значительная часть украинских военнослужащих перешли на службу в ВС РФ, а часть из них покинула полуостров.