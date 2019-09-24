Майкоп, , 12:00 — REGNUM Назначен новый начальник управления ветеринарии правительства Адыгеи. Должность занял Анзор Кушхов, ранее работавший специалистом-экспертом данного управления, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства региона.

«Вы прошли все этапы профессионального роста, начиная от ветеринарного врача, имеете достаточный опыт и знания. Надеемся, что под Вашим руководством работа ветеринарной службы будет организована на качественно новом уровне», — подчеркнул во время встречи с новым руководителем управления глава республики Мурат Кумпилов.

Анзор Кушхов получил ветеринарное образование в Кабардино-Балкарии, проработал в данной сфере более 20 лет. Последние годы трудился на должности главного специалиста-эксперта управления ветеринарии Адыгеи.

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