Москва, , 11:50 — REGNUM В Госдуме обещают разобраться с ратификацией главой правительства РФ Дмитрием Медведевым Парижского соглашения по климату, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

«Мы будем разбираться с таким подходом к ратификации этого соглашения, потому что если бы это было в стенах Госдумы, я думаю, что многие депутаты не пошли на ратификацию этого очень вредного для нашей страны документа», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что «вклада антропогенного воздействия на изменение климата — не более 5%, так называемого парникового газа, все остальное — это природа».

"И то, что маскируется за правительственным соглашением — это попытка управлять экономиками других стран. Мы — энергодобывающая страна, страна с очень большим энергетическим запасом, сами себе копаем яму. Потому что нас начнут вручную зажимать, и будет страдать наша экономика, наши люди», — заявил парламентарий.

«И если господин Медведев считает необходимым сделать своеобразный подарок экологическому саммиту на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, то этот подарок больше напоминает троянского коня, потому что будет очень сильно страдать наша экономика», — подчеркнул Миронов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Документ считается ратифицированным и не будет обсуждаться в Госдуме и Совфеде.

В документе подчеркивается, что Россия «исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и других экосистем, а также необходимости ее максимально возможного учета». Первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 186 стран, в том числе Россия.

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