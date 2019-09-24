Иркутск, , 11:50 — REGNUM Сын министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой — Теймур Магомедов — стал крупным чиновником в Приангарье. Как сообщает официальный сайт Иркутской области, 24 сентября 2019 года этот профессиональный юрист назначен заместителем председателя правительства.

Бывший главный судебный пристав Приангарья будет курировать работу ряда министерств: министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений.

Из биографии Теймура Магомедова известно, что родился он 30 апреля 1982 года в Томске, а выше образование получил в 2003 году по специальности «Юриспруденция» (Бурятский государственный университет). После работы в прокуратуре и следственном комитете (Бурятия), он стал заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в Бурятии, а сентября 2014 года являлся главным судебным приставом Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министерство лесного комплекса в Иркутской области в последнее время сотрясают скандалы, связанные с выявлением вопиющих фактов незаконной рубки леса. Одно из самых громких уголовных дел связано с вырубкой под видом санитарной в заказнике «Туколонь», произведённой с молчаливого согласия иркутских чиновников.

Но и после ареста теперь уже бывшего иркутского лесного министра Сергея Шеверды нарушения продолжились. Буквально на днях областная прокуратура выявила нарушение чиновниками природоохранного законодательства, которое неизбежно привело бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины.

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