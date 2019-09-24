Джакарта, , 11:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вызвал главнокомандующего вооруженными силами Хади Тьяхджанто и начальника национальной полиции страны Тито Карнавяна в связи с беспорядками, произошедшими в Папуа 23 сентября, сообщает Kompas.

Глава государства дал указание главнокомандующему и начальнику национальной полиции действовать пропорционально и профессионально в борьбе с беспорядками в Вамене, столице округа Джаявиджая индонезийской провинции Папуа.

Известно, что протесты в Вамене были спровоцированы ложной новостью о том, что учитель выступил с расистскими замечаниями в одной из местных школ.

Ранее Джоко Видодо попросил общественность сначала проверять услышанные новости, а не сразу им верить. По его словам, ложная информация может нарушить безопасность и политическую стабильность в каждом регионе. Президент также попросил жителей Папуа не разрушать общественные здания и объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста прошла 23 сентября в Вамене. Участники протестов забрасывали правительственные здания камнями и устраивали поджоги. Все мероприятия, работа аэропорта, правительственных учреждений и частных офисов парализованы.

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