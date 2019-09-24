Киев, , 12:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной. Об этом 24 сентября сообщила его пресс-служба.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее украинский лидер надеется, что встреча состоится уже в скором времени.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий», — процитировала пресс-служба президента Украины слова Владимира Зеленского.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящее время глава Украины находится с рабочим визитом в США. На встрече с представителями украинской общины он сказал, что ждет «мощной встречи» с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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