Москва, , 11:43 — REGNUM Контакты представителей Вооружённых сил России и НАТО свидетельствуют о том, что как с российской, так и американской стороны реальный военный конфликт считают недопустимым. Об этом заявил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Уже стали традицией встречи наших и НАТОвцев: начальника Генерального штаба и их верховного главнокомандующего. Началось всё это в 2017 году, была установлена горячая линия, начались встречи, которые носят регулярный характер — последние были в июле этого года, а телефонный разговор состоялся с главнокомандующим ВВС НАТО в августе», — заявил Ознобищев.

«Что там обсуждается? Это умудрённые опытом люди. Они представляют, с одной стороны, что надо говорить об угрозе, под это дают деньги в собственной стране. Но с другой стороны нельзя ни в коем случае дать ситуации скатиться в реальный военный конфликт. И они, как люди военные, это понимают и об этом говорят. Если почитать отчёты о встречах, там именно об этом и говорится», — подчеркнул он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который блок НАТО использует в случае, если это «потребуется».

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.