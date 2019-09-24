Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Послом США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Самуэль Дейл Браунбэк приветствовал решение властей Узбекистана закрыть тюрьму «Жаслык», сообщили в пресс-службе МИД республики.

22 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Браунбэком. Представитель Госдепа отметил значительный прогресс в сфере обеспечения прав человека в республике.

В частности, Узбекистан исключен из американского списка стран, «вызывающих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод», подчеркнул Браунбэк. Он также приветствовал внесение в узбекистанский парламент нового закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Государственный департамент США опубликовал доклад о религиозных свободах за 2018 год. Впервые за 13 лет США оценили ситуацию в Узбекистане, как «не вызывающую особой обеспокоенности».

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