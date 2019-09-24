Нью-Йорк, США, , 11:43 — REGNUM Президент Южной Кореи, в рамках своего визита в Нью-Йорк, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути сотрудничества по борьбе с изменением климата.

Известно, что это вторая встреча представителей двух стран. Ранее, в октябре 2018 года президент Южной Кореи встречался с бывшим премьер-министром, государственным деятелем Ларсом Лёкке Расмунссеном.

В рамках встречи, Мун Чжэ Ин и Метте Фредериксен договорились о сотрудничестве и проведении второго Саммита партнерства ради зеленого развития и глобальных целей (PG4), который пройдет в Южной Корее в 2020 году.

Стоит отметить, что южнокорейский лидер присутствовал на первом Саммите PG4, прошедшем в Копенгагене в октябре 2018 года.

Кроме того, датский премьер министр высоко оценила лидерскую позицию Мун Чжэ Ина в установлении мира на Корейском полуострове, а также добавила что Дания продолжит поддерживать южнокорейское правительство в процессе денуклеаризации.