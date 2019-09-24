Президент Украины Владимир Зеленский вовсе не был волен в своем выборе министра иностранных дел, к тому же и у Вадима Пристайко, и у самого Зеленского все еще есть возможность вывести свою страну на хотя бы относительно суверенный путь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 сентября, комментируя высказывания бывшего депутата парламента Украины Анны Герман.

Вадима Пристайко President.gov.ua

Киев, , 11:32 — REGNUM Как сообщалось ранее, Герман заявила, что Зеленский совершил ошибку, назначив на пост главы МИД «пронатовского» Вадима Пристайко, поскольку граждане голосовали за Зеленского в том числе для того, чтобы он наладил диалог с Москвой, а в Москве никто не будет разговаривать с министром, столь близким в своих симпатиях к НАТО.

«Бывший украинский депутат рассуждает так, будто Владимир Зеленский был волен в выборе министра иностранных дел в пост-порошенковском правительстве Украины. Нет, конечно. Не был.

В назначении министров иностранных дел всегда присутствует комплекс мотивов, действуют как внутренние, так и, во многих случаях, внешние «цензоры». Нельзя забывать и о таком понятии, как преемственность. Она может быть хорошей, она может быть плохой, но в государственных делах она желательна.

Если же говорить о самом Вадиме Пристайко, то мне он напоминает Андрея Козырева — министра иностранных дел в начальные ельцинские времена: этакий рафинированный прозападный персонаж. Тем не менее, и Козырев, напомню, к 1995 году понял посылы, шедшие, с одной стороны, от Ельцина, а с другой — из российской общественно-политической среды, начал подстраиваться под суверенно-патриотический дискурс. Для него, однако, это было уже поздно: скоро на пост министра пришёл Е.М.Примаков.

Думаю, что большой пользы Вадим Пристайко внешнеполитическому курсу Украины не принесёт, но и вреда от него будет меньше, чем от Павла Климкина, и уже одно это — положительный момент.

Что же касается того, захочет или не захочет Россия говорить с этим министром, то, уверен, что так вопрос вообще не стоит. В Москве хорошо отдают себе отчёт в том, где делается внешняя политика современной Украины и какое время необходимо было бы для того, чтобы новый украинский президент (при наличии у него, конечно, такого желания) вывел свою страну на хотя бы относительно суверенный путь.

Будет движение в этом направлении, в Москве будут готовы говорить и с президентом Зеленским, и с министром Пристайко (если он этой линии мешать не будет). Не будет такого желания, тогда при соблюдении внешних приличий разговор по Украине будет вестись с другими деятелями и в других форматах», — отметил Михаил Демурин.