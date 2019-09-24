Москва, , 11:31 — REGNUM Недружественные заявления генералов США в отношении России должны завершаться снятием соответствующих лиц со своих должностей. Об этом заявил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Если бы я был бы Трампом или вообще политическим руководителем высокого уровня, я бы запретил военным генералам что-либо говорить о своих явных и скрытых планах, говорить политические заявления», — заявил Ознобищев.«Что успокаивает? Симпатичный некоторым даже в России президент Трамп сказал, что надо с Россией дружить — была утечка в New York Times. Поэтому высказывания генералов я бы не примеривал слишком серьёзно. И с другой стороны мы знаем и представляем, что плох тот генерал, который не имеет планов в отношении другой страны», — добавил он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у НАТО есть план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области, который блок НАТО использует в случае, если это «потребуется».

"Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.