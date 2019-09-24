Ла-Пас, , 11:19 — REGNUM Министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро осудил объявленный в США призыв к мобилизации против президента Эво Моралеса со стороны правых оппозиционных групп, сообщает Prensa Latina.

По словам Ромеро, речь идет о мобилизации против президента и призыве к «процессу перемен в Боливии», которая организуется через социальные сети теми, кто называет себя политическими изгнанниками. Они имеют отношение к репрессиям 2003 года в Эль-Альто — это бежавшие от правосудия и нашедшие пристанище в США. Это не мобилизация в защиту коренных народов или окружающей среды, а призыв к политическим целям, предупредил Ромеро. Американские активисты выступают против присутствия Моралеса в Генеральной Ассамблее ООН и упрекают его в том, что он не объявил об экологической катастрофе из-за пожаров в регионе Чикитания.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Боливии пройдут 27 октября 2019 года. Эво Моралес баллотируется в четвертый раз, в стране в настоящее время происходят выступления оппозиции.

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