Симферополь, , 11:07 — REGNUM Депутаты крымского Госсовета вновь избрали Сергея Цекова на должность сенатора от законодательной власти республики. Решение принято 24 сентября на заседании Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кандидатуру Цекова поддержали 69 из 73 депутатов.

«В его лице мы имеем хорошего лоббиста в Совете Федерации. Уверен, в следующие пять лет он нас не разочарует», — заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером крымского парламента был переизбран самый старший депутат Госсовета РК Ефим Фикс. Должности заместителей председателя Госсовета РК заняли также заняли представители «Единой России» Эдип Гафаров, Владимир Бобков и Алла Пономаренко. Вторым представителем Крыма в Совфеде ФР от исполнительной власти Крыма тоже осталась прежний сенатор Ольга Ковитиди.

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