Малгобек, Ингушетия, , 11:07 — REGNUM В Ингушетии покинул свой пост мэр города Малгобека Сулейман Эгиев. Причина — истечение срока полномочий. Вновь избранный городской совет депутатов утвердил его отставку 23 сентября.

На его место временно назначен Муса Галаев, возглавлявший ранее управление ЖКХ города. Отставка Сулеймана Эгиева произведена в соответствии с уставом города, по которому новый созыв совета депутатов избирает градоначальника на новый срок полномочий.

Напомним, выборы депутатов в представительные органы ряда населенных пунктов Ингушетии прошли 8 сентября в единый день голосования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые созывы городских советов отправили в отставку мэров городов Магас Беслана Цечоева и мэра города Назрань Алихана Тумгоева.

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