Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп отверг усилия, которые прилагает президент Франции Эммануэль Макрон для того, чтобы выступить посредником между США и Ираном, сообщает 24 сентября AMNA.

Макрон пытался внести свою лепту в деэскалацию напряженности между двумя противоборствующими странами, однако Трамп был краток, заявив журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН:

Дональд Трамп «Он [Макрон] мой друг, но мы не ищем посредников. Они [сами] знают, кому позвонить».

Трамп отметил, что не планирует встречаться на этой неделе со своим иранским коллегой, но не исключил встречи с ним позже, в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Макрон объявил об отдельных встречах с американским коллегой Дональдом Трампом и главой Ирана Хасаном Рухани.