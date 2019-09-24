Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом. Слова украинского лидера приводит 24 сентября его пресс-служба.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — заявил Зеленский в Нью-Йорке в ходе встречи с членами украинской общины.

Он также подчеркнул необходимость для Киева поддержки Вашингтона и выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в нормандском формате.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом, он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и, вероятно, встретится с главой США.

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