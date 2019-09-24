Симферополь, , 10:54 — REGNUM Депутаты Государственного совета Крыма избрали на должность заместителей председателя парламента республики Эдипа Гафарова, Владимира Бобкова и Аллу Пономаренко. Все трое являются представителями фракции «Единой России». Соответствующее решение принято 24 сентября на заседании Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Теперь у нас в руководстве вновь появилась женщина, порядка будет больше», — отметил председатель Госсовета Владимир Константинов.

Напомним, Эдип Гафаров ранее занимал должность председателя комитета парламента по межнациональным отношениям. Владимир Бобков с ноября 2018 по сентябрь 2019 года работал заместителем спикера парламента РК и председателем комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту. Алла Пономаренко ранее работала заместителем главы администрации Джанкойского района Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером крымского парламента был переизбран самый старший депутат Госсовета РК Ефим Фикс.

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