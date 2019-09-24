Симферополь, 24 сентября 2019, 10:54 — REGNUM Депутаты Государственного совета Крыма избрали на должность заместителей председателя парламента республики Эдипа Гафарова, Владимира Бобкова и Аллу Пономаренко. Все трое являются представителями фракции «Единой России». Соответствующее решение принято 24 сентября на заседании Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, Эдип Гафаров ранее занимал должность председателя комитета парламента по межнациональным отношениям. Владимир Бобков с ноября 2018 по сентябрь 2019 года работал заместителем спикера парламента РК и председателем комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту. Алла Пономаренко ранее работала заместителем главы администрации Джанкойского района Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первым вице-спикером крымского парламента был переизбран самый старший депутат Госсовета РК Ефим Фикс.
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