Джакарта, , 10:51 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Индонезии Эшам Абид Альтагафи считает, что двусторонние отношения с Индонезией будут расти, сообщает Antara.

«Я могу описать отношения между Индонезией и Саудовской Аравией как прочную связь, основанную на исламском братстве», — заявил посол Эсам Абид Альтагафи на праздновании 89-го национального дня Саудовской Аравии в Джакарте.

По его словам, «сотрудничество между странами будет продолжать расширяться под руководством блестящих лидеров, а именно короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и президента Индонезии Джоко Видодо».

На заседании совместного комитета стороны договорились расширить сотрудничество в политической, экономической и инвестиционной сферах. Министр по делам религии Индонезии Лукман Хаким Сайфуддин отметил, что Саудовская Аравия является крупнейшим торговым партнером Индонезии в регионе Ближнего Востока и одним из важных партнеров государства в инвестиционном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может привести к новому витку уязвимости в глобальной экономики.

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