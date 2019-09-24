Москва, , 10:48 — REGNUM В России следственный органы начали расследование уголовного дела, возбуждённого по факту подрыва моста в Луганске в сентябре 2019 года. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено по ч. 1 ст. 361 УК РФ («Совершение вне пределов территории РФ взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации…»).

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Петренко добавила, что следственные действия будут проводиться в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права.

«Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления», — подчеркнула официальный представитель следственного ведомства.

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Напомним, 19 сентября 2019 года неустановленные лица, по приказу представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трёх взрывных устройств, установленных на опорах моста в Луганске. Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать очередной гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из десяти грузовых автомобилей.

Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики от Российской Федерации.

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