Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM Сегодня, 24 сентября в столице республики Нур-Султане начинает работу IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. В мероприятии, приуроченном к 25-летию так называемой «евразийской идеи» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, примет участие руководство высших законодательных органов около 60-ти государств континента. Накануне начала работы совещания своё участие подтвердили делегации таких европейских стран как Австрия, Болгария Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Словения, Польша, Франция, Хорватия, Черногория. Страны Азии представляют: Афганистан, Вьетнам, Индия, Иордания, Иран, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, Япония.

Государства СНГ представлены Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Своё участие в мероприятии подтвердили также делегации влиятельных международных организаций, таких как ОБСЕ, ОДКБ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, СВМДА и многие другие.

Тема совещания в Нур-Султане звучит как «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». По замыслу принимающей стороны десятки двусторонних встреч, запланированных на полях форума и различные дискуссионные площадки позволят парламентариям стран-участниц скоординировать свои усилия на пути общего движения к повышению благополучия народов Евразии.

Председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин в своём интервью бельгийской газете «New Europe», приуроченном к начинающемуся сегодня совещанию, сказал:

«Основной целью IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии является налаживание прямого многостороннего диалога между главами законодательных органов государств Европы и Азии, а также руководителями международных и межпарламентских организаций для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия и сотрудничества на пространстве Евразии».

Спикер парламента Казахстана особо отмечает, что идея «евразийской интеграции» выдвинута первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым ровно 25 лет тому назад, в 1994 году. Пройдя ряд этапов развития, эта инициатива нашла сегодня свою реализацию в деятельности Евразийского экономического союза. Со временем она эволюционировала и в 2015 году была представлена Нурсултаном Назарбаевым с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН как идея «Большой Евразии», которая подразумевает объединение в единый интеграционный проект Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и Европейского союза.

«Беспрецедентный проект «Большой Евразии» предусматривает гармонизацию работы данных объединений и инициатив, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортных коридоров, диверсификацию энергетических маршрутов, расширение инвестиционного сотрудничества и другие вопросы экономического взаимодействия», — говорит Нурлан Нигматулин.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, возглавляющий российскую делегацию, прилетел в Нур-Султан вечером в воскресенье 22 сентября. В аэропорту состоялась его первая в рамках мероприятия беседа со встречавшим его Нурланом Нигматулиным. По итогам встречи Володин отметил широкие перспективы, которые открывает совещание для налаживания конструктивных экономических, политических и культурных связей между странами Евразии. Россия, которая выступила одним из организаторов парламентского диалога такого формата (первое Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19−20 апреля 2016 года в Москве по инициативе РФ и Республики Корея), приветствует налаживание устойчивых межпарламентских связей вопреки сиюминутным устремлениям некоторых политиков.

«Когда мы говорим о Евразийском сотрудничестве и интересе к нему, в основе здесь все-таки лежит доверие партнеров друг другу. А когда у нас в Европе обсуждают важные темы, но при этом зачастую используют двойные стандарты или одну фигуру держат в кармане, это ни к чему доброму не приведет. Поэтому, когда партнеры пытаются обмануть друг друга или лукавят, это путь, понятно, что явно не прогрессу и не сближению отношений», — сказал Вячеслав Володин встречавшим его журналистам.