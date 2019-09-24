Пермь, , 10:42 — REGNUM Пермское предприятие получило крупный военный заказ. ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в группу «Мотовилихинские заводы») заключило контракт с Минобороны РФ, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, речь идет о поставках реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Стоимость контракта может составлять 7 млрд рублей, этих средств хватит на поставку около 20 единиц техники. Заказчик должен получить «Торнадо-С» в 2020 году.

Стоит отметить, что в 2018 году на «Мотовилихинских заводах» ввели конкурсное производство. Эксперты считают, что банкротство предприятия не скажется отрицательно на заказах. Они по-прежнему будут, поскольку эту продукцию больше негде делать. По словам бывшего гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадия Кузьмицкого, средства на исполнение военного заказа проходят по спецсчетам, на которые не могут накладывать обеспечительные меры налоговая служба и кредиторы, информирует «Коммерсантъ».