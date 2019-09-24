Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил опасность третьей мировой войны для мировой цивилизации, сообщает 24 сентября издание «Курсив».

Выступая на IV совещании спикеров парламентов стан Евразии, Назарбаев заявил: «Сегодня планета оказалась снова у опасной черты». По его мнению, в сложившихся условиях все жители планеты должны более активно подключаться к борьбе за ядерное разоружение.

Бывший президент Казахстана призвал к диалогу между Россией, Китаем, США и Европейским союзом. Назарбаев предложил провести неформальную встречу представителей «четверки» в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил, что нарушение Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает опасность для международной безопасности.

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