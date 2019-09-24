Гавана, , 10:38 — REGNUM «Революция, режим, который возник из нее и лишил иллюзий стольких людей, а для других деградировал до диктатуры, удерживает общество в 60-х годах, — пишет корреспондент испанского издания La Vanguardia, побывавший на Кубе. — Посетить Кубу — все равно что совершить путешествие в прошлое. В страну без рекламы, без GPS для навигации, «винтажную» страну. Но также уникальную. Куба бедная, но здесь нет нищеты и можно свободно ходить ночью. Бедная, но не малообразованная: дети посещают школы, а многие взрослые могут поддержать интересную беседу».

По вечерам здесь тысячи людей собираются на площадях, чтобы получить доступ к WiFi. Арендовать автомобиль легко, но поездка превращается в приключение: повсюду — бесконечные выбоины, легко можно наткнуться на собак, на средства передвижения, которые тянут лошади и люди… Отсутствие общественного транспорта, сейчас усугубленное дефицитом топлива, — хронический недуг Кубы, как и плохое состояние дорог. Автомобильный парк представляет собой нечто сюрреалистическое: российские «Лады» (принесшие столько страданий водителям Восточной Европы, отмечает испанский журналист) продаются здесь за 30 тысяч долларов.

Глава Кубы Мигель Диас-Канель предупреждает с экранов телевизоров, что грядут тяжелые дни, но потом положение дел улучшится. Кубинцы встревожены: им не хватает топлива, уже были отключения электричества. В разговорах звучат опасения насчет возвращения «особого периода» — времен жесточайшей экономии после распада СССР, когда он перестал субсидировать остров. «Только хорошее чувство юмора и общее восприятие жизни объясняют, как кубинцы смогли выбраться из той ямы», — пишет La Vanguardia.