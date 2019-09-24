Аккра, , 10:41 — REGNUM Силы безопасности Ганы сорвали «тщательно продуманный заговор», нацеленный на смену власти в стране. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства информации Ганы.

В сообщении говорится, что совместная операция по обеспечению безопасности в прошлую пятницу, 20 сентября, привела к аресту трех человек и изъятию нескольких видов оружия. В числе арестованных был местный производитель оружия.

«В период с июня по август прошлого года один из подозреваемых связался с несколькими военнослужащими и призвал их совместно осуществить переворот с целью получения оружия, захвата ключевых объектов, обеспечения финансирования, чтобы захватить бразды правления», — говорится в заявлении министерства.

Гана считается одной из наиболее стабильных стран в Западной Африке с момента ее перехода к многопартийной демократии в 1992 году. Президент Нана Акуфо-Аддо победил на выборах в декабре 2016 года.