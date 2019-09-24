Мадрид, , 10:36 — REGNUM На бумаге норма, которая регулирует использование языков в университетах Каталонии, выглядит прозрачной, пишет мадридское издание ABC. Хотя каталонский — «собственный и официальный язык» университетов, все же в отличие от школы, где навязывается монолингвистическая модель, университетский преподаватель может свободно использовать в аудитории любой из официальных языков региона, т. е. каталонский или испанский (кастильский), а также английский. Аналогичной свободой пользуются и студенты в своей академической деятельности.

Но на практике этот «идеальный баланс» извращается, согласно жалобам профессоров и учащихся. По их словам, подавляющее большинство курсов в итоге преподается на каталонском языке, что, по сути, является погружением сферы высшего образования в те же условия, в которых находятся школы. Данные, предоставленные ABC Генеральным секретариатом высших учебных заведений, говорят о том, что 77% студентов региона обучаются на каталонском, в то время как использование испанского в аудиториях колеблется от 12 до 25%, и примерно то же самое можно сказать об английском (хотя на старших курсах последний начинает звучать все чаще).

Что касается магистратуры, там каталонский язык уже не так однозначно доминирует из-за интернационального состава учащихся. Особенно много магистрантов приезжает из стран Латинской Америки. По данным Женералитета, на каталонском им преподается 55,3% курсов (если брать в расчет все университеты), а в отдельных центрах английский и испанский и вовсе превалируют над каталонским.