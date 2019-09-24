Мадрид, , 10:35 — REGNUM Испания требует от Соединенного Королевства взаимности в одном из самых чувствительных аспектов Брексита: речь идет о гражданах, живущих на чужой территории, пишет издание El Pais. Испанское правительство срочно разработало положение по защите прав 365 967 британцев, официально проживающих в стране, в то время как в Великобритании аналогичного механизма пока нет. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Жозеп Боррель уже передал соответствующее послание правительству Бориса Джонсона и предупредил: без встречного механизма со стороны британцев испанские законодательные нормы действовать не будут.

Судьба более чем полумиллиона человек (365 967 британцев, живущих в Испании, и 180 000 испанцев, проживающих в Соединенном Королевстве) зависит от того, каким именно будет «развод» между Лондоном и Брюсселем. Как кабинет Педро Санчеса, так и кабинет Джонсона хотят сохранить права этой группы граждан, но разработанные для этого формулы отличаются. В Великобритании была применена общая схема для всех граждан ЕС, которая останавливает действие нынешнего спектра прав со всеми нюансами и делит европейцев на две категории: одна сможет получить постоянный вид на жительство, другая — только временный.

Испанское правительство выбрало другой путь, создав в марте детальный законопроект на случай «недружественного» разрыва. В документе учитываются почти все стороны повседневной жизни граждан, в том числе сохранение научных степеней, выдача водительских прав, предоставление медицинских услуг и разрешение на работу. Кроме того, гарантируется — хотя и с ограничениями — продолжение деятельности британских предприятий, работающих в Испании.