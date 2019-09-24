Новосибирск, , 10:30 — REGNUM В новосибирском региональном отделении «Единой России» прокомментировали ссору заместителя начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексея Михайлова с депутатом горсовета Дмитрием Дамаевым («Единая Россия»).

Как отметил секретарь реготделения партии Андрей Панферов, в партии сейчас ждут результатов расследования правоохранительных органов. По словам Панферова, если факт будет подтвержден, тогда с Дмитрием Дамаевым будут разбираться по партийной линии.

«Если информация не подтвердиться, то за что мы будем на своего товарища клепать? Учитывая то, что градус конфликта был высокий, между Михайловым и Дамаевым велась переписка в социальных сетях на повышенных тонах, не удивлюсь, что работник мэрии решил таким образом посчитаться с нашим депутатом. Так можно осквернить любого депутата, а своих однопартийцев кому — то в угоду на поруганье мы отдавать не будем», — заявил Андрей Панферов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замначальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов заявил, что депутат горсовета Дмитрий Дамаев его ударил. Конфликт якобы произошёл в здании мэрии.

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