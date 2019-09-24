Киев, 24 сентября 2019, 10:26 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк 23 сентября в эфире украинского «Пятого канала».
По его словам, Янукович намерен привлечь к ответственности тех, кто осуществил государственный переворот на Украине в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2019 года киевский суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за «государственную измену».
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