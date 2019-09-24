Бужумбура, , 10:30 — REGNUM По мнению властей Бурунди, некоторых католических епископов в стране следует лишить сана за публичное «осуждение нетерпимости правительства к инакомыслию, а также за обвинения властей в политическом насилии в преддверии президентских выборов в 2020 году». Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Бурунди Уилли Нямитве в своем аккаунте в Твиттере.

«Некоторые епископы должны быть лишены сана, потому что у них вошло в привычку выплескивать ядовитую ненависть накануне выборов путем подстрекательства», — написал Нямитве.

В воскресенье, 22 сентября, во многих церквях было зачитано послание Бурундийской конференции католических епископов, в котором говорилось, что те, кто придерживается иного мнения нежели правительство, подвергаются преследованиям.

«Преступные деяния сводятся к убийствам по политическим мотивам… совершенным против тех, кто придерживается иных взглядов на правительство», — отмечалось в послании.

Напомним, страна погрузилась в политический кризис в 2015 году, когда в конечном итоге решение действующего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы баллотироваться на третий срок вызвало протесты сторонников оппозиции.