Москва, , 10:19 — REGNUM В Госдуме отреагировали на предложение инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ.

«Морские границы с Россией не добавят Украине национального суверенитета, которого она лишилась после евромайданного госпереворота», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинское государственное учреждение «Госгидрография» предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ. В

Совфеде считают, что для России проблемы морской границы не существует, страна в определении этой границы исходит из объективной реальности, которая возникла после воссоединения Крыма с Россией.

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