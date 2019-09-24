Москва, , 10:19 — REGNUM Россия надеется, что с США удаться достичь договорённостей о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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По его словам, сделать это необходимо до того, как США «полностью погрузятся в предвыборную гонку».

«Я скажу это очень прямолинейно: невозможно ожидать от любой новой администрации США, что она примет решение такой важности между инаугурацией и 5 февраля. Мы должны действовать сейчас», — заявил в интервью RT дипломат.

Также Рябков добавил, что при нынешней администрации Соединённых Штатов вряд ли будет возможно заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.

«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в прошлом. Новый договор, если он будет, будет чем-то другим», — уверен замглавы МИД РФ.

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Напомним, действующий двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По соглашению Россия и США должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Соглашение истекает в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать. В ответ на такое заявление возможность отказа РФ от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях не исключили президент России Владимир Путин.

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