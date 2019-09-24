Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась со специальным представителем Генерального секретаря ООН по делам Мьянмы Кристиной Шранер-Бургенер, чтобы обсудить вопрос репатриации мусульманского населения рохинджа, сообщает информационное агентство Antara.

На встрече, которая состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, стороны обсудили текущую ситуацию в штате Ракхайн (Мьянма), а также подготовку к репатриации населения рохинджа из лагерей беженцев в Бангладеш.

«Мы согласны с тем, что добровольная, безопасная и достойная репатриация будет приоритетной задачей», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Одним из конкретных усилий Индонезии по установлению мира в Мьянме является строительство больницы в штате Ракхайн. По словам главы МИД страны, строительство больницы практически завершено и скоро будет открыто.

Кроме того, координационный центр Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по оказанию гуманитарной помощи также помогает процессу репатриации беженцев рохинджа.

Напомним, ранее правительства Мьянмы и Бангладеш договорились о репатриации сотни тысяч жителей рохинджа.

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