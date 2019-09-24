Пермь, , 10:06 — REGNUM В Пермском крае находится с визитом итальянская делегация, которую интересует опыт российского региона по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации онкобольных. В свою очередь губернатор Максим Решетников заявил о том, что край привлекает опыт Италии и есть заинтересованность в обмене знаниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметил генеральный менеджер Национального института рака Аттилио Бьянки, у регионов действительно есть взаимные интересы. В 2018 году подписано соглашение итальянцев с Пермским медуниверситеттом о сотрудничестве в научных, клинических исследованиях. В ближайшее время пермские онкологи получат приглашение в Италию, где посетят Национальный институт рака Неаполя.

В Пермском крае итальянскую делегацию ознакомят с программой многопрофильного лечения и реабилитации онкологических больных курорта «Усть-Качка», с опытом выявления и лечения онкозаболеваний на площадках городской клинической больницы № 2, Пермской краевой клинической больницы, Пермского краевого онкодиспансера. Зарубежные гости побывают в Пермском краевом территориальном центре медицины катастроф.

Добавим, в Прикамье отмечено снижение смертности от онкозаболеваний. По итогам первого полугодия 2019 года она сократилась на 3,3% — с 202,9 случая на 100 тыс. населения в перовом полугодии 2018 года до 196,4 случаев в 2019 году.

В краевом минздраве считают, что положительная динамика является результатом планомерной и системной работы по борьбе с онкологическими заболеваниями и их профилактикой.

К 2024 году смертность от рака в регионе планируется снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. Также планируется увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий.