Порт-о-Пренс, , 10:03 — REGNUM В результате беспорядков в здании Сената Гаити 23 сентября членам парламента не удалось утвердить Фрица Уильяма Мишеля новым премьер-министром страны, передает Telesur.

Из-за сопротивления оппозиции провалилась уже вторая попытка Уильяма Мишеля возглавить правительство. После того, как процедура голосования была сорвана, протестующие вышли из Сената и направились по основным дорогам, скандируя «Долой Жовенеля» (Жовенель Моиз — президент Гаити — прим. ИА REGNUM)

Как сообщало ИА REGNUM, перед запланированным голосованием сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу, ранив двоих человек. Страна находится без правительства уже шесть месяцев. Уильям Мишель должен стать четвертым премьер-министром с 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор из Гаити устроил стрельбу на улице