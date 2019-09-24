Киев, , 10:02 — REGNUM Было бы очень странно, если бы президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон об импичменте главы государства, заявила политолог Олеся Яхно, комментируя последние политические события на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября Зеленский подписал принятый Верховной радой закон «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Эксперт считает, что подписанный закон не упрощает, а наоборот — усложняет процедуру импичмента президента Украины.

«Во-первых, теперь 337 голосов депутатов необходимы не на финальной стадии процедуры, как раньше, а на начальной, да ещё и в письменном виде. Собрать 337 подписей ещё до начала работы специализированной ВСК (временной следственной комиссии) в парламенте, в условиях отмены депутатской неприкосновенности, только на основании подозрения в возможном преступлении — крайне сложно, если не нереально вообще», — объясняет свою позицию Яхно.

Также она подчеркивает, что в законе не зафиксировано количество членов ВСК.

«Это значит, что «плавающую численность» можно использовать для затягивания решения (скажем, ситуацию можно довести до того, что половина будет «за», а половина — «против»)», — комментирует политолог.

В завершение Яхно иронически обращает внимание на норму о необходимости «письменной челобитной» (письменного извинения) спикера от имени депутатов, в случае, если для старта процедуры импичмента не наберется 337 голосов.

ИА REGNUM напоминает, что принятие закона об импичменте президента было одним из обещаний впредвыборной программе Зеленского. Сам президент Украины не раз публично высказывался по этому поводу.

«Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет «Слуга народа». Это — решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента», — обещал он после парламентских выборов.

Ранее на Украине закона об импичмента президента не было в принципе.