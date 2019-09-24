Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Североатлантический совет посетит Грузию 3−4 октября по приглашению правительства страны, сообщили в пресс-службе НАТО.

На встрече комиссии «НАТО — Грузия» в Батуми будут председательствовать заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Роуз Гетемюллер и премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Делегация НАТО также планирует встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, главой МВД Вахтангом Гомелаури, министром обороны Ираклием Гарибашвил и представителями парламента. Гетемюллер также планирует выступить перед студентами Батумского госуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил временно исполняющего обязанности посла США Элизабет Руд за предоставление финансовой помощи в $500 тыс. на развитие приграничных сёл.