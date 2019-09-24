Ереван, , 09:54 — REGNUM 24 сентября на территории Армении стартовали широкомасштабные стратегические военные учения на тему «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника», к которым привлечены также государственные органы и органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Цель учений — проверка на практике планов развертывания и боевого применения Вооруженных сил, тренировка вовлеченных сил и средств, передача практического опыта по выполнению мобилизационных задач государственным органам и органам местного самоуправления Армении, руководящим звеньям ВС и мобилизационным ресурсам, изучение и уточнение возможностей сил, средств, мобилизационных органов и ресурсов, гармонизация действий штабов.

В ходе учений различными подразделениями ВС с применением боевого огня будет осуществлено поражение условных целей.

В ходе учений в административном комплексе МО будет действовать информационный центр.